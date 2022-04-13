2022/04/13 | 13:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم الأربعاء، القاء القبض على 28 متهماً من مثيري الفتنة والمسيئين للرموز الدينية في مناطق متفرقة.

وذكرت خلية الاعلام الأمني في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بينما ينعم أبناء الشعب العراقي بأجواء الأمان والإيمان خلال شهر رمضان المبارك، حاولت جماعة تحمل فكر متطرف نشر الفتنة والإساءة للرموز الدينية والمراقد المشرفة".

وأضافت الخلية أن "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية استنفرت جهودها لمتابعة عناصر هذه الحركة المتطرفة، وتمكنت من إلقاء القبض على 28 متهماً في محافظات (البصرة، ميسان، كربلاء المقدسة، الديوانية، بغداد، بابل)".

وأوضحت أنه "قد اتخذت بحق الملقى القبض عليهم الإجراءات القانونية اللازمة لإكمال أوراقهم التحقيقية".

مبينة أن "مفارز الوكالة تواصل عمليات البحث والتحري وفق معلومات استخبارية دقيقة عن أي شخص يحاول العبث بالأمن".

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