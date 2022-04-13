عمليات بغداد تحبط محاولة لاستهداف منشآت حيوية بصواريخ

2022/04/13 | 13:33 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاربعاء، عن أحباط محاولة لاستهداف منشآت حيوية بصواريخ كاتيوشا.وأوضحت أن القوات الأمنية في بغداد تمكنت، من القاء القبض على ثلاث متهمين بالإرهاب اثناء رصد تحركاتهم ضمن قواطع المسؤولية بجانبي الكرخ والرصافة.

وقال بيان لعمليات بغداد إن "قوة من اللواء 59 فرقة المشاة السادسة وبعد ورود معلومات دقيقة عن نوايا العدو لاستهداف المنشآت الحيوية واثناء عملية البحث والتفتيش تم ضبط صاروخي كاتيوشا، وصمامي صاروخ ، وست صواعق تفجير ، ومؤقت تفجير إطلاق".

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وأضاف، أنه "تم رفعها من قبل مفرزة الجهد الهندسي بدون اي حادث يذكر في قضاء الطارمية شمال بغداد".

وأوضح "تم تسليم المتهمين والمواد المضبوطة الى الجهات ذات الاختصاص لأكمال الاجراءات القانونية بحقهم".

والثلاثاء أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، إلقاء القبض على ثلاثة ممن قالت إنهم مطلوبون في قضايا إرهابية في محافظة كركوك.

وقالت الخلية في بيان: "وفقاً لمعلومات استخبارية وبعملية نوعية، تمكنت قوة من اللواء الحادي عشر الفرقة الثالثة شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية من إلقاء القبض على اثنين من المطلوبين وفق أحكام المادة إرهاب في منطقة الحي العسكري بناحية الرياض في محافظة كركوك".

وأضافت: "في السياق ذاته، تمكنت قوة من اللواء الثاني عشر الفرقة الثالثة شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء من إلقاء القبض على متهم مطلوب وفق أحكام المادة 4 إرهاب في منطقة بريمة بقضاء الحويجة في محافظة كركوك".

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