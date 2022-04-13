كربلاء تنفي وجود ازمة في البنزين في المحافظة وتتوعد المحطات الاهلية بدعاوى قضائية

2022/04/13 | 13:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت خلية الوقود و الطاقة في محافظة

كربلاء، اليوم الاربعاء، وجود ازمة

بمادة البنزين في محطات المحافظة،

متوعدة برفع دعاوي قضائية بحق محطات

الوقود الاهلية.





واكدت خلية الطاقة والوقود في محافظة

كربلاء ال

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