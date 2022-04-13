ايران: قتل كل قادة امريكا لن يكون كافيا للأخذ بثأر

2022/04/13 | 13:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر الحرس الثوري الإيراني أن قتل كل

قادة الولايات المتحدة لن يكون كافيا

للأخذ بثأر قائد "فيلق القدس" بالحرس،

قاسم سليماني، الذي قضى بغارة أمريكية

بالعراق في 3 كانون الثاني 2020.

وقال قائد القوات ال

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