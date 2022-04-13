نقل دعوى ضد وزيرين احدهما سابق الى محكمة جلولاء

2022/04/13 | 13:37 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..كشف الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية في ديالى، الاربعاء، عن نقل دعوى قضائية ضد وزيرين احدهما سابق الى محكمة جلولاء.وقال رئيس الاتحاد رعد التميمي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” الدعوى القضائية المرفوعة ضد وزيري الموارد المائية السابق والحالي مستمرة في اروقة القضاء العراقي”، مبينا أن “المدعي العام قرر نقلها الى محكمة جلولاء كونها […]

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