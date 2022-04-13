مدرب بايرن ميونخ يعلق على خروج فريقه من ربع نهائي دوري الأبطال

2022/04/13 | 13:38 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد مدرب بايرن ميونخ، جوليان ناغلسمان، أن خسارة فريقه في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على يد فياريال (0-1) كانت مفتاح تأهل الأخير إلى المربع الذهبي.وفشل البايرن في تعويض خسارته ذهابا بعدما كان متقدما في النتيجة بهدف دون رد حتى الدقيقة 88 بجولة الإياب، أمس الثلاثاء، لكن فياريال نجح في مباغتته […]

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