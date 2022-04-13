بحوزته ٢٤٠ حبة.. القبض على تاجر مخدرات في واسط

2022/04/13 | 13:49 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت مديرية شرطة واسط، اليوم الاربعاء، عن القاء القبض على تاجر مخدرات ضبط بحوزته ٢٤٠ حبة في المحافظة.وذكرت المديرية في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “مفارز مكافحة المخدرات القت القبض على مطلوب وفق أحكام المادة (٣٢) مخدرات”.واضافت انه “تم ضبط بحوزته حبوب مخدره عدد (٢٤٠) حبه من نوع ميتادون”، مبينة […]

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القبض على تاجر مخدرات في واسط أولاً على ايرث نيوز.

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