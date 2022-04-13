السعودية.. حقيقة فيديو

2022/04/13 | 13:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عشرات آلاف المشاهدات والتعليقات حصدها فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لما يبدو أنها صلاة قيام ليل أو تراويح في الحرم المكي يشارك فيها مئات آلاف الأشخاص، مع الادعاء صراحة أو تلميحا بأنه مصور حديثا خلال شهر رمضان.إلا أن الادعاء غير صحيح، والفيديو مصور عام 2019.

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