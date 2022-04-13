شاهد.. انفجارات بالذخائر العنقودية في خاركيف بأوكرانيا

2022/04/13 | 13:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يُظهر مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي ما يبدو أنه انفجارات لذخائر عنقودية في منطقة مدنية خاركيف.

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