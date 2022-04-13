طهران ترفع سعر بيع النفط الخام للمشترين الآسيويين

2022/04/13 | 14:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ رفعت إبران، سعر بيع النفط الخام للمشترين الآسيويين خلال شهر ايار المقبل، وذلك بحسب شركة النفط الوطنية الإيرانية.وقالت إدارة الشؤون الدولية بشركة النفط الوطنية، إن سعر البيع ‏الرسمي للخامات الإيرانية “الخفيف” و”الثقيل” و”فروزان” تم رفعه عن شهر نيسان بالترتيب 9.20 و7.95 و8.05 دولار أعلى من متوسط خامي عمان ودبي.ويعد متوسط خامي […]

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