عمليات بغداد: احباط محاولة لاستهداف منشآت حيوية بصواريخ كاتيوشا

2022/04/13 | 14:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أحبطت قيادة عمليات بغداد ،اليوم الأربعاء، محاولة لاستهداف منشآت حيوية بصواريخ كاتيوشا.

وذكر إعلام القيادة في بيان، أنه “وفقاً للخطة الأمنية المرسومة لشهر رمضان المبارك وتنفيذاً لتوجيهات الفريق الركن قائد العمليات، تستمر القطعات الأمنية بملاحقة العناصر الإرهابية والانتشار وتكثيف الجهود الاستخبارية والبحث والتفتيش والاستطلاع المسلح وتأكيداً لتوجيهاتها المستمرة لتعزيز الأمن والاستقرار لجميع مناطق العاصمة بغداد بالتنسيق مع قسم استخبارات وامن قيادة عمليات بغداد، حيث تمكنت قوة من (فرقة المشاة الحادية عشرة ، الفرقة الثانية شرطة اتحادية، مديرية شؤون السيطرات ) من القاء القبض على ثلاثة متهمين وفق المادة 4/1 إرهاب أثناء رصد تحركاتهم ضمن قواطع المسؤولية بجانبي الكرخ والرصافة”.

وأضاف البيان أن “قوة من اللواء 59 فرقة المشاة السادسة وبعد ورود معلومات دقيقة عن نوايا العدو لاستهداف المنشآت الحيوية واثناء عملية البحث والتفتيش تمكنت من ضبط (صاروخ كاتيوشا عدد2، صمام صاروخ عدد 2 ، صواعق تفجير عدد 6 ، مؤقت تفجير اطلاق عدد 1)”، مشيراً الى أنه “تم رفع المواد المضبوطة من قبل مفرزة الجهد الهندسي بدون اي حادث يذكر في قضاء الطارمية شمال بغداد”.

ولفت الى أنه “تم تسليم المتهمين والمواد المضبوطة الى الجهات ذات الاختصاص لأكمال الاجراءات القانونية بحقهم”.

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