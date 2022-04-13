دولة القانون يكشف عن مباحثات لإنضمام اعضاء بالسيادة الى الإطار

2022/04/13 | 14:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون تركي جدعان ،اليوم الأربعاء، وجود مباحثات غير معلنة لانضمام اعضاء في السيادة للإطار التنسيقي.

وقال جدعان ان تحالف السيادة بشطري يشهد خلافات متصاعدة في الآونة الأخيرة، لافتاً الى ان عدم قدرة التحالف الثلاثي في تمرير مرشح البارزاني في جلسات البرلمان السابقة زادت من الخلافات الداخلية.

واضاف ان هناك مباحثات تجري حاليا مع نواب فائزين في تحالف السيادة من اجل الانضمام الى الإطار التنسيقي، متوقعا انها ستعلن في القريب العاجل.

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