نائب يتحدث عن قرار وزارة النفط: سيوقف أغلب المعامل

2022/04/13 | 14:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

عدّ عضو في مجلس النواب، هادي السلامي، اليوم الاثنين، ان قرار وزارة النفط الاخير الخاص برفع اسعار النفط الاسود سيلحق ضرراً كبيراً في الاقتصاد العراقي وسيوقف اغلب المعامل.

وقال السلامي لـ(بغداد اليوم) ان "الوزارة اصدرت قرارا يبدو انها لا تعرف اثره وضرره الكبير، اذ انه سيؤدي الى توقف اغلب المعامل في العراق مما يلحق ضررا كبيرا بالاقتصاد ويولد عدد كبير من العاطلين ".

وتابع "من اللازم التراجع عن هذا القرار واعادة الاسعار كما كانت".

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