سانتيانا الطبيعة والفلسفة النقدية الامريكية - علي محمد اليوسف

2022/04/13 | 14:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#علي_محمد_اليوسف تمهيدخورخي سانتيانا (1863- 1952) فيلسوف أمريكي من أصول أسبانية, أتسمت آراؤه الفلسفية النقدية بالاستغلاق العميق في تعبيره عن المعرفة والعقل والطبيعة والانسان والجوهر,ويشوب تفلسفه تعابير متطرفة وغريبة من حيث الغموض الذي يكتنفها كقوله (المعرفة هي وهم اليقين الحيواني).(1) وقوله أيضا : بأي معنى أنا موجود؟ الوجود لا ينتمي الى مجرد معطى, وأنا لست معطى لذاتي .أنتظم سانتيانا مع فلاسفة النقدية سيلا ......





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