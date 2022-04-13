جماعة العدل والإحسان ومخطط زعزعة استقرار المغرب. - سعيد الكحل

2022/04/13 | 14:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_الكحل دأبت جماعة العدل والإحسان على استغلال القضية الفلسطينية لأهداف لا علاقة لها بتحرير فلسطين أو بدعم الصمود الفلسطيني ماديا .



فالجماعة معروف عنها المتاجرة بمحنة الفلسطينيين والسعي إلى تعميقها ، كما تفعل كل تنظيمات الإسلام السياسي وعلى رأسها حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة وتذيق الفلسطينيين ومعارضيها من صنوف التعذيب ما لم ترتكبه إسرائيل دون أن يصدر أي تنديد أو استنكار من الإسلاميين عموما ومن جماعة ......





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