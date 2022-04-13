إحباط محاولة لاستهداف المنشآت الحيوية بصواريخ كاتيوشا في بغداد

2022/04/13 | 14:06 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم ضبط (صاروخ كاتيوشا عدد٢، صمام صاروخ عدد ٢، صواعق تفجير عدد ٦، مؤقت تفجير اطلاق عدد ١.

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