بالصور:سفير جُمهوريَّة العراق لدى ألمانيا يزور جرحى تظاهرات تشرين

2022/04/13 | 14:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار سفير جُمهوريَّة العراق لدى

ألمانيا لقمان عبدالرحيم الفيلي جرحى

تظاهرات تشرين ومرافقيهم المبتعثين

للعلاج من قبل رئاسة الوزراء والراقدين

في أحدى المستشفيات الألمانيَّة في

برلين.

وقال السفير أثناء ت

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