الكاظمي يوجه بإعادة الحياة الطبيعية إلى قضاء الطارمية

2022/04/13 | 14:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث نائب الأمين العام لمجلس الوزراء فرهاد نعمة الله حسين ،اليوم الأربعاء، مع الإدارة المحلية في الطارمية افتتاح الدوائر المغلقة وإنجاز مشروع مجاري القضاء.

وذكر بيان، لأمانة مجلس الوزراء، أن “نائب الأمين العام لمجلس الوزراء، فرهاد نعمة الله حسين، بحث مع الإدارة المحلية والشركة المنفذة لمشروع مجاري قضاء الطارمية تذليل المعوقات وافتتاح الدوائر المغلقة والإسراع بإنجاز المشروع ضمن التوقيتات المحددة”.

وأكد نائب الأمين العام خلال الاجتماع، “أهتمام وتوجيه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بإعادة الحياة الطبيعية إلى قضاء الطارمية وتقديم الخدمات إلى المواطنين من خلال افتتاح الدوائر المغلقة واستحداث الدوائر التي يحتاجها القضاء وإنجاز المشاريع المتلكئة”.

وأطلع نائب الأمين العام على الدوائر التي تم افتتاحها مؤخراً في القضاء بعد أن كانت مغلقة بسبب الأعمال الإرهابية وهي محكمة الطارمية، والرعاية الاجتماعية للرجال، والضريبة، والتنفيذ، والبطاقة الموحدة، بالإضافة إلى الدوائر التي من المؤمل افتتاحها خلال الأيام المقبلة وهي دائرة التسجيل العقاري، وفرع مصرف الرشيد، ومستشفى الطارمية، والرعاية الاجتماعية للمرأة.

وناقش الاجتماع التلكؤ الحاصل في إنجاز مشروع مجاري الطارمية مع الشركة المنفذة.

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