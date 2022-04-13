رواد الفضاء الروس يزرعون بروتين متحور “أوميكرون”

2022/04/13 | 14:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ زُرعت على متن المحطة الفضائية الدولية بلورات بروتينات مختلف سلالات فيروس كورونا، بما فيها بروتين متحور “أوميكرون”.أعلن ذلك الثلاثاء 12 أبريل المدير التنفيذي الشريك لمؤسسة 3D Bioprinting Solutions الروسية يوسف خسواني.وقال:” تعد تلك التجربة فريدة من نوعها لأننا قمنا لأول مرة بإنماء بلورات البروتينات لمختلف السلالات في ظروف الفضاء، وأضاف أن […]

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