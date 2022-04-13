احتجاز جزائري وتونسيين بتهمة افتعال

2022/04/13 | 14:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت تهم إلى جزائري وتونسيان في إطار تحقيق بشأن حريق "إجرامي" أودى بحياة ثمانية أشخاص بشهر فبراير الماضي في جنوب غرب فرنسا، وتم احتجازهم، حسبما علمت وكالة فرانس برس، الأربعاء، من مكتب المدعي العام.

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