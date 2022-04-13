2022/04/13 | 14:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أطلقت الولايات المتحدة واليابان، اليوم الاربعاء، مناورات بحرية مشتركة في المياه الواقعة بين اليابان وشبه الجزيرة الكورية لأول مرة منذ 5 سنوات.ذكرت وسائل إعلام دولية أن المناورات تشارك فيها سفن حربية من الدولتين وتقودها حاملة الطائرات النووية الأمريكية “يو إس إس أبراهام لينكولن” والقوة الضاربة المرافقة لها.ولفتت إلى أن المناورات تهدف […]

ظهرت المقالة الولايات المتحدة واليابان تجريان مناورات بحرية بمشاركة حاملة طائرات نووية أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الولايات المتحدة واليابان تجريان مناورات بحرية بمشاركة حاملة طائرات نووية) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الولايات المتحدة واليابان تجريان مناورات بحرية بمشاركة حاملة طائرات نووية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).