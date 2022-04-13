مسلسل تونسي يثير الجدل بسبب “العرفي” و”تعدد الزوجات”

2022/04/13 | 14:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أثار مسلسل تلفزيوني يعرض خلال شهر رمضان الجدل بتناوله مسألة تعدد الزوجات في تونس، إذ أن القانون في هذا البلد الرائد عربيا في حقوق المرأة يمنع منذ عقود اقتران الرجل بأكثر من امرأة واحدة.

ونّاس، وهو الشخصية الرئيسية في المسلسل، يطلب في الحلقة الثالثة الارتباط بزوجة ثانية “على سُنّة الله ورسوله” ويؤكد أمام زوجته وأبنائه أن له الحق في ذلك بحسب الشريعة الإسلامية، واصفاً إياها بأنها قانون “فوق كل القوانين الأخرى”.

ويبث المسلسل وعنوانه “براءة” على قناة “الحوار التونسي” الخاصة منذ بداية شهر صيام المسلمين، عند وقت الإفطار، وقد أثار جدلا بتناوله ممارستين ممنوعتين بالقانون في تونس وهما “الزواج العرفي” و”تعدد الزوجات”.

وشدد “الحزب الدستوري الحر” المناهض للإسلاميين على أن “هذه المواضيع تم حسمها منذ سنة 1956 ويدخل منع هذه الممارسات ضمن الحقوق المكتسبة للمرأة التونسية ولا مجال للتراجع عنها أو طرحها للنقاش مجددا”.

وكان أول رئيس لتونس الحبيب بورقيبة أقر “مجلة الأحوال الشخصية” في 13 أغسطس 1956، وهي عبارة عن مجموعة من “التشريعات الثورية”، التي منحت التونسيات حقوقا غير مسبوقة في العالم العربي، ومنعت بذلك تعدد الزوجات وإعلان الطلاق من جانب واحد، وأرست حصوله بقرار قضائي.

ويعترف القانون التونسي بالزواج المدني فقط.

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