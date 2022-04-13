إيران ترفع سعر بيع النفط الخام للآسيويين آيار المقبل

2022/04/13 | 14:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت إدارة الشؤون الدولية لشركة النفط الإيرانية ،اليوم الأربعاء، عن رفع سعر بيع النفط الخام للمشترين الآسيويين خلال شهر آيار المقبل.

وذكرت الإدارة أن “سعر البيع ‏الرسمي للخامات الإيرانية الخفيف والثقيل وفروزان، تم رفعه عن شهر أبريل بالترتيب 9.20 و7.95 و8.05 دولارات، ليصبح أعلى من متوسط خامي عمان ودبي”.

ويعد متوسط خامي عمان ودبي المرجعية السعرية للنفط الخام في منطقة غرب آسيا، فيما تسعر إيران النفط الخفيف في سوق شمال أوروبا على أساس متوسط خام برنت، والخام الثقيل وفروزان أقل من تسعيرة برنت.

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