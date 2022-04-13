مبادرة الاطار لاقت ترحيباً وموافقة الديمقراطي قد تقلب الموازين

2022/04/13 | 14:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف عضو تحالف الفتح ،علي حسن الفتلاوي ،اليوم الأربعاء، عن مبادرة الاطار التنسيقي لتشكيل الحكومة وانهاء حالة الانسداد السياسي، مبينا ان موافقة الحزب الديموقراطي الكردستاني عليها قد تقلب الموازين.

وقال الفتلاوي ان التحالفات اليوم قد تتغير ويكون هنالك نظام سياسي جديد قد يطرأ على الساحة كون المبادرة التي طرحت من قبل الاطار لاقت ترحيبا كبيراً، مشيراً الى أن الاطار بحث المبادرة مع القوى السياسية باستثناء الثلاثي، لكنه قال ان هناك موافقة مبدئية من قبل الحزب الديمقراطي وهذا قد يقلب الموازين.

وبين ان هناك احتمال ان تظهر نتائج جديدة، فالاطار التنسيقي في المسار الصحيح، وربما يكون هو النصف زائد واحد.

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