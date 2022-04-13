2022/04/13 | 14:46 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ربط باحثون بين قفزة في عدد الوفيات بجرعات مخدرات زائدة بين المراهقين في الولايات المتحدة مؤخرا، وجائحة كورونا التي أثرت سلبيا على الحالة النفسية لمئات الملايين من البشر حول العالم.وحسب تحليل نشرته وسائل إعلام دولية، فقد تضاعف عدد الوفيات بسبب الجرعات الزائدة من المخدرات بين المراهقين في الولايات المتحدة أكثر من الضعف، […]

ظهرت المقالة كورونا ووفيات المراهقين بالمخدرات..



أرقام مخيفة خلال 3 سنوات أولاً على ايرث نيوز.

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