نائب: مؤشرات كارثية على القطاع النفطي في ظل الوزارة الحالية

2022/04/13 | 14:53 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكد النائب مصطفى جبار سند، اليوم الاربعاء، ان هناك مؤشرات كارثية على القطاع النفطي في ظل الوزارة الحالية.وقال سند في تدوينه تابعتها وكالة ايرث نيوز، انه “لتقييم اداء وزارة النفط بصورة مخصرة وعامة، نرى ان شركة نفط البصرة (من دون سيولة كافية لتغطية التزاماتها مع التوسع بالعقود الوزارية)”، مبيناً ان “شركتي الحفر […]

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