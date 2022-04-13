حقل الدرة.. خلاف عمره عقود والسعودية والكويت تؤكدان حقهما

2022/04/13 | 14:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الخارجية السعودية إن المملكة ودولة الكويت قد اتفقتا بموجب مذكرة التفاهم الموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 24 ديسمبر 2019 على الإسراع في تطوير واستغلال حقل الدرة، وفق بيان لوكالة الأنباء السعودية (واس)

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