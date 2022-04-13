بغداد تترقب.. الإطار يعلن رفضه ويتجه نحو الكتلة الأكبر

2022/04/13 | 14:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شرخ سياسي جديد يتمثل بتكرار مسلسل التأخير في صناعة تشكيل الحكومة، وجاء إعلان الاطار التنسيقي رفضه لمهلة الأربعين يوما التي أعلنها زعيم التيار الصدري ، في خطوة لاستمرار قيادييه نحو تشكيل الكتلة الأكبر والمضي في مشوار العملية السياسية.

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