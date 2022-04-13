2022/04/13 | 14:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اذاً عاصفةٌ ترابيةٌ جديدة تغطي سماءَ العاصمة بغداد وتَتسبب باختناقِ العشرات ..



غيابُ الحزام الاخضر أحدُ اهم عوامل تكرار هذه الظاهرة مراراً في موسمٍ واحد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد الحلول العبقرية لإنهاء العواصف الترابية في العراق) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد الحلول العبقرية لإنهاء العواصف الترابية في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).