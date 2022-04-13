أكثر من 400 طفل عراقي بين يتيم ومعاق مهددون بالتشرد!

2022/04/13 | 14:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكثرُ من 400 طفل من اصحابِ الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة مهددون بالتشردِ بعد ان ابلغت الحكومةُ المحلية ادارةَ معهد الطفولة السعيدة بإخلاءِ البناية دون ايجادِ مكانٍ بديلٍ لهم.

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