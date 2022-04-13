ريانا تتصدر غلاف مجلة

2022/04/13 | 15:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم تعتذر ريهانا عن إطلالاتها بأزياء أمومة جريئة منذ إعلانها وشريكها آيساب روكي حملها في يناير/كانون الثاني، الأمر الذي أفرح قلوب معجبيها لاختيارها القمصان والفساتين الشفافة، ووضعها السلاسل التي تصل حد البطن.

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