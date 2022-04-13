المشتركة: المطرقة الحديدية تتبع أسلوباً جديداً في ملاحقة بقايا داعش

2022/04/13 | 15:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ واع

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الأربعاء، عن اتباع عملية المطرقة الحديدية اسلوباً جديداً في ملاحقة بقايا داعش الإرهابية.

وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي في تصريح للعراقية الإخبارية، إن "عملية المطرقة الحديدية في محافظة كركوك تتبع اسلوباً جديداً بملاحقة بقايا داعش"، مبيناً، أن "جغرافية المناطق التي انطلقت فيها العملية صعبة ولايمكن للمشاة الآلي الدخول لهذه المواقع الوعرة".

واضاف، "هناك تقدير موقف وتصور عن تواجد عناصر داعش"، مؤكداً "منع العدو من اتخاذ مضافات أو التواجد في اي منطقة".

ولفت الى أن "العملية لديها اهداف، ولابد من القوات الأمنية الوصول اليها"، مشيراً الى أن "انتهاء العملية ستكون بإنهاء القوات الأمنية لتلك الأهداف".

وتابع ان "استمرار العمليات الأمنية تسبب بالضغط على العصابات الإرهابية"، لافتاً الى أن "الشرطة الاتحادية تمكنت في إحدى مناطق جنوب غربي بغداد من القبض على احد القياديين الخطرين في داعش الإرهابي".

واعلنت خلية الإعلام الأمني، صباح اليوم عن انطلاق عملية (المطرقة الحديدية) وهي عملية أمنية واسعة وشاملة، لتفتيش وادي الشاي ووادي ازغيتون في محافظة كركوك والمناطق المحاذية لسلسلة جبال حمرين.

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