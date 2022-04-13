محكمة بريطانية تحكم بالسجن مدى الحياة على قاتل نائب بريطاني

2022/04/13 | 15:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حكم قاض بريطاني ،اليوم الأربعاء، على المدعو “علي حربي علي” وهو من أنصار تنظيم الدولة الإسلامية بالسجن مدى الحياة بعد إدانته بقتل النائب البريطاني ديفيد أميس طعنا بسكين العام الماضي.

وقال القاضي نايجل سويني لدى النطق بالحكم في محكمة أولد بيلي في لندن “هذه جريمة قتل أصابت قلب الديموقراطية” مضيفا أن المدان البالغ 26 عاما “لم يبد ندما أو خجلا”.

المصدر: AFP

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