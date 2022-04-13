مودريتش: تشيلسي أصعب خصم واجهته.. والهزيمة جيدة

2022/04/13 | 15:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعةيعتبر الكرواتي لوكا مودريتش، نجم وسط ريال مدريد، أن تشيلسي هو أصعب خصم واجهه في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتأهل ريال مدريد إلى الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا، رغم خسارته أمام تشيلسي على ملعب سانتياجو برنابيو، بنتيجة 3-2، مساء الثلاثاء، علمًا بأنه فاز ذهابًا على ملعب ستامفورد بريدج، بنتيجة 3-1.وقال مودريتش، في تصريحات لقناة "BT sports" عقب المباراة "وصف هذه المباراة أمر صعب للغاية، كنا خارج البطولة حتى الهدف الذي سجلناه، سجل تشيلسي 3 أهداف، ربما كانوا محظوظين بعض الشيء في هذا، لكنهم قدموا مباراة جيدة".

وأضاف "لا أستطيع أن أقول إننا لعبنا بشكل سيئ، لكنهم استغلوا فرصهم بشكل جيد وسجلوا الأهداف، ومن جانبنا لم نستسلم، واصلنا الإيمان بحظوظنا وقاتلنا، وفي النهاية أظهرنا شخصية كبيرة".

وتابع "هذا الملعب والجماهير دعمونا للنهاية، عندما تأخرنا في النتيجة 3-0، استمر الجمهور في دعمنا وأعطونا دفعة لمواصلة القتال".

وأكمل "لقد قاموا (تشيلسي) بعمل مميز في المباراة، في هذه المسابقة تلعب الخبرة دورًا مهمًا، وأعتقد أنها ساعدتنا بعض الشيء اليوم".

وواصل "بالنسبة لي، تشيلسي كان أصعب خصم لي، إنهم فريق قوي بدنيًا، كنا نعلم أنها ستكون مواجهة صعبة".

واسترسل "في النهاية أظهرنا شخصية عظيمة، ورغبة وتكاتفًا لإدارة الأمور، وأعتقد أننا تعرضنا لهزيمة لكنها جيدة بالنسبة لنا".

وأتم "من الفخر الاستماع للجماهير وهي تهتف باسمي.



أشكر كل هذه المشاعر الدافئة التي وجدتها منذ يومي الأول هنا.



أما عن المستقبل فلا أعلم.



الأمور تسير عاما بعام".

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