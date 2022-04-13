مدعي عام الجنائية الدولية من بوتشا:

2022/04/13 | 15:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية كريم خان، الأربعاء، مدينة بوتشا الأوكرانية حيث عثر بعد انسحاب القوات الروسية على جثث مئات المدنيين.

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