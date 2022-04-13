محطات الوقود الاهلية تعود للعمل في كربلاء والديوانية

2022/04/13 | 15:26 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ شهدت محافظتي كربلاء والديوانية، اليوم الاربعاء، عودة محطات الوقود الاهلية للعمل وتزويد المواطنين بالمنتجات الاهلية.ذكر بيان لمكتب محافظ الديوانية، ورد لوكالة ايرث نيوز، أنه “تمت العودة للعمل بمحطات الوقود الأهلية وذلك خلال الإجتماع الذي رأسه محافظ الديوانية زهير علي الشعلان الذي ضم الدوائر المعنية، وبحضور رابطة المشتقات النفطية وممثلي عن اصحاب محطات […]

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