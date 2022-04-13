أوليفر كان يحسم الجدل بشأن رحيل ليفاندوفسكي

2022/04/13 | 15:35 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ نفى الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ الألماني أوليفر كان، الأخبار التي تتحدّث عن رحيل محتمل لروبرت ليفاندوفسكي.وقال كان في تصريحات نشرتها “بين سبورتس” إن “ليفاندوفسكي مرتبط معنا بعقد لموسم آخر ويعلم ما يملكه هنا ونحن أيضا نعلم ما يمثّله بالنسبة لنا”.وأضاف: “نحن لسنا مجانين كي نناقش انتقال لاعب يحرز 30 أو […]

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