شاهد بالفيديو.. دريد : هكذا تشتري ايران الاسلحة باموال العراق

2022/04/13 | 15:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 3TiN9SN62qs

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