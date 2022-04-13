زيلينسكي يدعو أوروبا إلى التحرك ضد روسيا قبل أن تهاجم بلدانا أخرى

2022/04/13 | 15:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

AFP PHOTO

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ،اليوم الأربعاء، أوروبا إلى التحرك بسرعة أكبر ضد روسيا، مؤكدا أنه يجب “إما وقف روسيا أو خسارة أوروبا الشرقية بالكامل”.

وقال زيلينسكي في خطاب أمام البرلمان الإستوني “إذا أضاعت أوروبا الوقت فسوف تستغل روسيا ذلك الوقت لتوسيع منطقة الحرب إلى دول أخرى”.

المصدر: AFP

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