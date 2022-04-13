مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية: “أوكرانيا مسرح جريمة”

2022/04/13 | 15:35 - المصدر: قناة التغيير

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زار المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية كريم خان اليوم الأربعاء، مدينة بوتشا الأوكرانية حيث عثر بعد انسحاب القوات الروسية على جثث مئات المدنيين.

وقال خان للصحافيين “أوكرانيا مسرح جريمة، إننا هنا لوجود أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد أن جرائم تدخل ضمن صلاحيات المحكمة ارتكبت، علينا أن نبدد غبار الحرب لنصل إلى الحقيقة”.

المصدر: AFP

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