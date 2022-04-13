جثث أكثر من 1500 جندي روسي في مشارح مدينة دنيبرو الأوكرانية

2022/04/13 | 15:35 - المصدر: قناة التغيير

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اعلن مساعد رئيس بلدية دنيبرو ميخائيل ليسينكو ،اليوم الأربعاء، أن جثث أكثر من 1500 جندي روسي في مشارح المدينة الصناعية الكبرى في شرق أوكرانيا.

وقال ليسينكو لصحافيين “هناك اليوم في مشارح دنيبرو أكثر من 1500 جندي روسي قتلوا لا أحد يريد استرجاعهم” مبديا أمله في أن “تتمكن أمهات روسيات من القدوم لتسلم أبنائهن”.

المصدر: AFP

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