2022/04/13 | 15:35 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: W8aFE0zMQtE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الفساد يدفع ادارة البلدية بتقديم طلب الاعفاء من عملها تقرير - علي الهادي) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الفساد يدفع ادارة البلدية بتقديم طلب الاعفاء من عملها تقرير - علي الهادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).