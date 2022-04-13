أخصائية طب الأورام تتحدث عن الصيام الآمن لمرضى السرطان

2022/04/13 | 15:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتبر الصيام عبادة ذات فائدة عظيمة فهو

ينقي الجسم من السموم وينشط الدورة

الدموية ويساهم في تخفيف أعراض الكثير

من الأمراض.



على الرغم من ذلك، هناك بعض

الحالات الطبية التي قد يتعارض معها

الصيام في بعض ال

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