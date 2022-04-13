إيران ترفع سعر بيع النفط الخام للمشترين الآسيويين

2022/04/13 | 15:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..رفعت إيران، سعر بيع النفط الخام للمشترين الآسيويين خلال شهر مايو المقبل، وذلك بحسب شركة النفط الوطنية الإيرانية.وقالت إدارة الشؤون الدولية بشركة النفط الوطنية، إن سعر البيع ‏الرسمي للخامات الإيرانية “الخفيف” و”الثقيل” و”فروزان” تم رفعه عن شهر أبريل بالترتيب 9.20 و7.95 و8.05 دولار أعلى من متوسط خامي عمان ودبي.ويعد متوسط خامي […]

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