تقطع السبل بالراسماليين الطفيليين في السودان - ياسر زمراوي

2022/04/13 | 15:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ياسر_زمراوي تقطع السبل بحوارات الانقاذيينتقطعت السبل بالانقاذيين ، الموالين لنظام البشير ، الا أنهم مازالوا يعملون علي مستوي الارض، عبر محاولاتهم لاختراق لجان المقاومة ، ولجان المقاومة الجسم الوليد القوي ، الذي كان للحزب الشيوعي الريادة في المناداة به ، وان يكون جسما يعمل خلال الأحياء السكنية والادارات الحكومية ، بهدف واحد هو إسقاط النظام، هذا بعد ان تكشفت عورة نظام الإنقاذ ، في انها نتيجة لانقلاب عسكر ......





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