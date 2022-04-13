زوجة طه حسين - حسن مدن

2022/04/13 | 15:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حسن_مدن ربما ما كان طه حسين سيتزوج في حياته إطلاقاً، مقتدياً في ذلك سيرة أبي العلاء المعري.



هذا، على الأقل، ما ينقله الدكتور محمد الدسوقي في كتابه «مع العميد في ذكراه».



وكان الدسوقي قد لازم العميد في سنواته الأخيرة، قارئاً له ما ينتخبه العميد من كتب، ويذكر أنه قرأ له يوماً خبراً في صحيفة عن الزواج ومشكلاته في بعض دول العالم، فعلق طه حسين: «كان مذهبي هو مذهب أبي العلاء في العزوف عن الزواج»، ولما سأ ......





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