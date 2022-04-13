بريطانيا توسع قائمة عقوباتها ضد روسيا وتحظر استيراد الصلب والحديد منها

2022/04/13 | 15:49 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكدت الحكومة البريطانية اليوم الأربعاء توسيع قائمة العقوبات التي فرضتها على روسيا ردا على إطلاقها عمليتها العسكرية في أوكرانيا.وذكرت الخارجية البريطانية في بيان، أن قائمة العقوبات المحدثة التي نشرتها الحكومة اليوم الأربعاء تتضمن أسماء 206 أفراد جدد، منهم 178 شخصا في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.وتشمل القائمة الجديدة أسماء المساعد الخاص للرئيس الروسي […]

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