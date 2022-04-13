2022/04/13 | 15:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "من هو منافس إردوغان في انتخابات 2023؟".سؤالٌ بات الأكثر تداولا بين أوساط الأتراك، سواء المؤيدين للحزب الحاكم (العدالة والتنمية) أو المحسوبين على أوساط أحزاب المعارضة، والتي بدورها لم تحسم هذه القضية بعد، لاعتبارات يراها مراقبون أنها ترتبط بالمدة الزمنية المتبقية للاستحقاق الرئاسي، وبـ"عدم توافق الرؤى حول الأجدر".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("منافس إردوغان" في الانتخابات "المصيرية".. 3 في الواجهة والمعارضة تتعمد تأجيل الحسم) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("منافس إردوغان" في الانتخابات "المصيرية".. 3 في الواجهة والمعارضة تتعمد تأجيل الحسم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).