زيارة لتبادل الخبرات الى عروس المكتبات في جامعة الموصل

2022/04/13 | 16:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل – فريد حسن تواصل المكتبة المركزية لجامعة الموصل احدى ابرز الصروح العلمية والثقافية في العراق، نشاطها من جديد بعد افتتاح مبناها الذي جرى تعميره بمساعدة دولية بعد سنوات الدمار في فترة احتلال تنظيم داعش للمدينة.وفي هذا الاطار استقبل سيف الاشقر مدير المكتبة المركزية المكلف احد ابرز بُناتها عبر سنوات تطورها واكتنازها ، المؤرخ […]

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