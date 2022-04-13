تويتر “مرصد محتمل” للتنبؤ بنقص الغذاء

2022/04/13 | 16:20 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/استخدم باحثون من ولاية بنسلفانيا الأمريكية المشاعر والعواطف التي يتم التعبير عنها في التغريدات على “تويتر” لتقييم الحالات التي قد تؤدي فيها اضطرابات سلاسل التوريد بسبب جائحة أو حرب أو كارثة طبيعية إلى نقص الغذاء.وفقاً للباحثين فإن التغريدات التي عبّرت عن الغضب أو الاشمئزاز أو الخوف كانت مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بنقص الغذاء الفعلي […]

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